Konser serisi biten Tarkan'dan mesaj: ‘Biraz boşluğa düşmüş gibiyim’

08.02.2026 10:30

NTV - Haber Merkezi

Tarkan, tam 7 yıl aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle ses getirdi. 10 gün süren konser maratonunun bitmesinin ardından kamera karşısına geçen Tarkan, hayranlarına sosyal medya hesabından duygusal bir video mesaj paylaştı.