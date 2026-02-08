Konser serisi biten Tarkan'dan mesaj: ‘Biraz boşluğa düşmüş gibiyim’
08.02.2026 10:30
NTV - Haber Merkezi
Tarkan, tam 7 yıl aranın ardından İstanbul’da verdiği konserlerle ses getirdi. 10 gün süren konser maratonunun bitmesinin ardından kamera karşısına geçen Tarkan, hayranlarına sosyal medya hesabından duygusal bir video mesaj paylaştı.
