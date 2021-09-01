Konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına motosikletli zabıta yetişti

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı’yı, geç kaldığı konsere zabıta memuru motosikleti ile yetiştirdi. Koray Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV 01.09.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 12:21

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