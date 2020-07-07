Köpek ve keçinin dostluğu

Belçika'da yaşayan 26 yaşındaki Isolde Mattart, çiftlik hayatından paylaştığı görüntüler ile Instagram'da on binlerce takipçiye ulaştı. Mattart'ın St. Bernard cinsi köpeğiyle oğlağın arasındaki dostluk ise görülmeye değer.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 11:08 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 11:26

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