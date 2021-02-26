Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı
Lady Gaga'nın üç Fransız buldog köpeğini gezdiren görevliye saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Ryan Fischer adlı görevliyi göğsünden vurup üç köpekten ikisini çalan saldırganlar, geldikleri arabayla olay yerinden hızla uzaklaştı.
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26.02.2021 - 13:48| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 14:28
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