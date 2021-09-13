Madonna'dan MTV gecesinde 1 dakikalık açılış şovu

Madonna, dün gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılışını yapmak üzere sahneye çıktı. Sürpriz bir şekilde kamera karşısına geçen Madonna, sadece 1 dakika süren performansı ve cüretkar kostümüyle gecenin en çok akılda kalan isimlerinden oldu. Madonna'nın açılış performansı için "1 dakikalık dev şov" nitelendirmesi yapıldı.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 12:58 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 13:04

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