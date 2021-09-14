Masumlar Apartmanı 2. sezon tanıtımı

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin yanı sıra yeni sezon kadrosuna Melisa Şenolsun'u dahil eden Masumlar Apartmanı 2. sezon tanıtımı. Yeni sezon 14 Eylül'de seyirciyle buluşuyor.

14.09.2021 - 11:50 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 11:54

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