Mehmet Günsür yeni dizisi Atiye'yi NTV'ye anlattı: Tam da benim istediğim roldü
Netflix'te 27 Aralık'ta başlayacak olan Atiye dizisinin ekibi NTV'deki Gece Gündüz programında Gülay Afşar'a konuk oldu. Dizide arkeoloğu canlandıran Mehmet Günsür, "Tam da benim istediğim roldü" dedi.
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