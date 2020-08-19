Menajerimi Ara 1. bölüm 3. fragman

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle 25 Ağustos Salı 20.00'de Star'da.

19.08.2020 - 21:57 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 22:07

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