Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

26.08.2020 - 06:51 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 06:57

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER