Menajerimi Ara 28. yeni bölüm ön izleme sahnesi

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.

02.03.2021 - 09:25 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 09:38

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