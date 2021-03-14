Menajerimi Ara 29. yeni bölüm 2. fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Çınar, oyuncusu Sedef Avcı’yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedef’i komedyenlik sevdasından vazgeçirmek düşündüğü kadar kolay olmaz.

14.03.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 11:29

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