Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

18.03.2021 - 07:50 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 07:59

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