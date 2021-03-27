Menajerimi Ara 31. yeni bölüm 2. fragman

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 31. yeni bölüm 2 fragmanı yayınlandı

27.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 12:34

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