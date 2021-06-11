Menajerimi Ara 41. bölüm 2. ön izleme

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 41. bölümünden bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede; dizinin sürpriz konukları arasında yer alan Fatih Ürek’in sahnede efsaneleşmiş şarkısı ‘Hadi Hadi’yi söylemesi herkesi coşturacak.
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11.06.2021 - 11:57| Son Güncelleme : 11.06.2021 - 12:00
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