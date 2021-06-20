Menajerimi Ara 42. yeni bölüm 2. fragmanı

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, her pazar izleyici ile buluşuyor. 20 Haziran'da yayınlanacak olan Menajerimi Ara 42. bölümde Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşuyor.

20.06.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 10:54

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