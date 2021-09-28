MGD'den NTV'ye ödül

Magazin Gazetecileri Derneğince bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. NTV'de Melda Yücel Kocaalp'in, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğu "Hayatın Senin Elinde" programı yılın aktüel programı kategorisinde ödüle layık görüldü.

NTV Haber 28.09.2021 - 03:26 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 03:30

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