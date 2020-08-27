Moda Haftası'nın çekimleri bitti

Galataport İstanbul'un mekan sponsoru olduğu İstanbul Moda Haftası'nın çekimleri tamamlandı. 12-16 Ekim günleri arasında uluslararası dijital platformlarda yayınlanacak moda haftasında 30'dan fazla tasarımcının koleksiyonları sergilendi.
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NTV Haber 27.08.2020 - 21:00| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 21:15
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