Modada "sürdürülebilirlik" teması (Yosun ve balmumundan ürünler tanıtıldı)

Moda, iklim değişikliğiyle mücadele için adım atan sektörlerden biri haline geldi. Berlin Moda Haftası'nın bu yılki teması "sürdürülebilirlik". Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen moda haftasında, yosundan ve balmumundan üretilen ürünler tanıtıldı. Birçok marka hammadde seçiminde daha dikkatli davranıyor. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER