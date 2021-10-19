NASA’nın uzay aracında Orhan Pamuk’tan alıntı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı. NASA’nın Jüpiter gezegenine yolladığı uzay aracı Lucy’e aralarında bir plaka yerleştirildi. Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Plakada bir de Türk atasözü var.
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