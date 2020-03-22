Nil Karaibrahimgil’den corona virüs salgınında karantina şarkısı
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan corona virüs salgınında herkese “Evde kal” çağrısı yapılıyor. Virüsün bulaşmaması için alınan bu önlem kapsamında evde kalan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, karantina günlerindeki hislerini anlatan bir şarkı besteledi.
Karaibrahimgil, bestesini gitar eşliğinde seslendirdiği videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Karaibrahimgil’in “Özlüyorum arkadaşlarımı / Annemi babamı özlüyorum / Sokaktan geçen yabancılara / Omuzumla çarpmayı özlüyorum” ifadelerine yer verdiği şarkısının sözleri şöyle:
“Nasıl oldu biz de anlamadık Birden evlerimize kapandık Dünyayı bir virüs mü ne sarmış Öldürürmüş hiç şakası yokmuş
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