Nil Karaibrahimgil’den corona virüs salgınında karantina şarkısı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan corona virüs salgınında herkese “Evde kal” çağrısı yapılıyor. Virüsün bulaşmaması için alınan bu önlem kapsamında evde kalan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, karantina günlerindeki hislerini anlatan bir şarkı besteledi.

Karaibrahimgil, bestesini gitar eşliğinde seslendirdiği videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Karaibrahimgil’in “Özlüyorum arkadaşlarımı / Annemi babamı özlüyorum / Sokaktan geçen yabancılara / Omuzumla çarpmayı özlüyorum” ifadelerine yer verdiği şarkısının sözleri şöyle:

“Nasıl oldu biz de anlamadık
Birden evlerimize kapandık
Dünyayı bir virüs mü ne sarmış
Öldürürmüş hiç şakası yokmuş

Özlüyorum arkadaşlarımı
Annemi babamı özlüyorum
Sokaktan geçen yabancılara
Omuzumla çarpmayı özlüyorum

Nereye kadar bu karantina?
Sen biliyor musun valentina?
Çiçekler açıyorlar dışarda
Baharın da hiç haberi yokmuş

Geçecek bu günler de geçecek
Her şey gibi anısı kalacak
Herkesin bir yanı güçlenecek
Herkesin bir yanı solucak

Yan yana durmayı özlüyorum
Size sarılmayı özlüyorum”

ntv.com.tr 22.03.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 12:28

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