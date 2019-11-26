NTV ve STAR TV'den anlamlı konser: Ünlü yıldızlar, Darülaceze sakinleri için söyledi

Fİkret Şeneş şarkıları, bu kez Darülaceze sakinleri için söylendi. Onlar için bağış çağrısı yapan ünlü yıldızlar, unutulmaz söz yazarının şarkılarını seslendirdi. "Kimler geldi kimler geçti Fikret Şeneş Şarkıları Anma Konseri" NTV ve Star ekranlarında olacak.

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