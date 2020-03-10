Nusret Gökçe: 40 bin 700 kadını misafir ettik

8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm restoranlarında kadınlara ücretsiz hizmet veren Nusret Gökçe sosyal medyadan o anlara özel hazırlanan bir video yayınlandı. Nusret paylaşımında, "40.700 kadını 8 Mart Ulusal Kadınlar Günü'nde dünyadaki bütün Nusret'lerde misafir ettik. Siz varsanız biz varız" ifadelerini kullandı.

10.03.2020 - 07:21 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 07:29

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