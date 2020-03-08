Nusret'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti

Hiçbir özel günü kaçırmıyor, jestleriyle dikkat çekiyor... Tanınmış şef Nusret Gökçe, her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yine unutmadı. Binlerce kadın ve çocuğu restoranlarında ücretsiz ağırladı. Gökçe, kırk bin yedi yüz altmış altı kadın misafirini restoranlarında ağırladı, özel servisler hazırladı. Restoranın farklı şubelerinde çalışan bin kişilik ekip gün boyu misafirlere ücretsiz olarak lokum, patates kızartması ve baklava ikram etti. Gökçe'nin İstanbul Etiler'deki restoranına şehir dışından gelen de vardı şehrin bir ucundan da... (Haber: Sevgi Deniz, Kamera: Kenan Kızılağaç)
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NTV 08.03.2020 - 19:03| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 10:04
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