Nusret'ten D-Maris'te milyonluk atlayış

'Saltbae' hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, bu kez D-Maris Hotel'de yağmurda denize atladığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi, 1 milyona yakın beğeni aldı.
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ntv.com.tr 24.06.2020 - 12:17| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 12:39
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