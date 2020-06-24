Nusret'ten D-Maris'te milyonluk atlayış

'Saltbae' hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, bu kez D-Maris Hotel'de yağmurda denize atladığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi, 1 milyona yakın beğeni aldı.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 12:39

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