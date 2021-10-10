‘O Ses Almanya’ya Türk yarışmacı damga vurdu

Almanya, 38 yaşındaki Türk kökenli Zeynep Avcı’yı konuşuyor. İki çocuk annesi Avcı, ‘‘O Ses Almanya’’ programında söylediği ‘Yalan’ adlı şarkıyla damga vurdu. Performansıyla 4 jüriyi de döndürmeyi başardı. Şarkının sonunda salondakiler Avcı’yı ayakta alkışlarken Alman jüri ‘‘Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu’’ dedi.
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