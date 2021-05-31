Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı ortaya çıktı

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

31.05.2021 - 16:32 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 16:51

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