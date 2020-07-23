Para çalarken suçüstü yakalandı!

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa kentinde bir kafeye giren kedi, kasa bölümüne giderek burada sarılmış haldeki para balyasını ağzına alarak kafeden çıkmaya çalıştı.Kafe çalışanları tarafından fark edilen kedinin ağzından para alındıktan sonra kedi kafe dışına çıkarıldı.
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NTV 23.07.2020 - 10:31| Son Güncelleme : 23.07.2020 - 11:03
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