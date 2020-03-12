Prens Harry şakacıların tuzağına düştü

Rus komedyenler bu kez Kraliyet ailesinden ayrılması ile gündemdeki Prens Harry'yi hedef aldı. Kendilerini İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanıtan şakacıların kandırdığı Prens, "Dünyayı hasta liderler yönetiyor" dedi. ABD Başkanı Trump için "Elleri kanlı" ifadelerini kullandı.

NTV 12.03.2020 - 12:41 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 13:11

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