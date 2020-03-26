Prens William corona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı

Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına corona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Dün ise Prens William'ın babası Prens Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu.

26.03.2020 - 06:56 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 07:03

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