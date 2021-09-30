Prens William pitonu, eşi de tarantulayı eline aldı
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın Kuzey İrlanda ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Prens, bir üniversite kampüsünü gezerken eline piton yılanı aldı. Eşi de tarantula örümceğini avucunda tuttu.
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NTV 30.09.2021 - 11:34| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:43
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