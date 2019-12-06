Prenses Diana'nın elbisesi satışta (John Travolta ile dans etmişti)
Prenses Diana ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen çok konuşuluyor ve sık sık gündeme geliyor. Moda ikonu olan prensesin en çok tanınan 8 kıyafetlerinden biri Londra'da açık artırmaya çıkıyor. Elbisenin yaklaşık 2 milyon 600 bin liraya alıcı bulması bekleniyor. Prenses Diana elbiseyi, 1985'te ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Beyaz Saray'da verdiği davette giymişti. Diana, o davette dünyaca ünlü Amerikalı aktör John Travolta ile dans etmişti.
06.12.2019 - 09:47| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 09:50
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