PUBG gerçek oluyor

Player Unknown's Battle Grounds kısaca PUBG cep telefonlarında oynanabilen son dönemin en popüler oyunlarından. Gizemli bir milyoner PUBG oyununun senaryosunu gerçek hayatta yaşatmak için gönüllüler arıyor. Issız bir adada gerçekleşecek organizasyonda havalı silahlar ve temas sensörlü ekipman kullanılacak. Organizasyon komitesi gece kamp kurulumu dahil her türlü güvenlik malzemesi ve yiyeceği sağlayacak. 3 günün sonunda ayakta kalan kişinin ödülü ise 100 bin Sterlin yani yaklaşık 750 bin Türk Lirası olacak.