Ronaldo'dan corona virüse karşı adım

Corona virüs tehlikesi dünyayı tehdit etmeye devam ederken Cristiano Ronaldo'nun virüse karşı önemli bir adım atacağı konuşuluyor... Portekizli yıldızın sahip olduğu otel zincirini hastaneye çevireceği ve salgına yakalanan kişilere ücretsiz tedavi imkanı sunacağı iddia edildi.
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NTV 16.03.2020 - 12:35| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 12:59
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