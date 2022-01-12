Star TV'de ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan’da 100. bölüm coşkusu yaşandı. Ekranların en sevilen, Türkiye’nin en güvenilir ismi Seda Sayan "İmkansızı gerçekleştiriyoruz” diyerek evlenmek isteyip kavuşamayan gençlerin umudu olduğunu belirtti. Programda yer alan konuklar ve orkestrasıyla pasta kesen Seda Sayan “Star Tv ve Global Medya’yı çok seviyorum. Bu beraberlik daim olsun” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Birbirlerine kavuşamayan, ailelerini ikna edemeyen çiftlerin kapısını çaldığı programda bugüne dek 2 çift evlendi.
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Haberler 12.01.2022 - 17:32| Son Güncelleme : 12.01.2022 - 17:36
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