Irkçı grubu kandırdı (Komedyen Sacha Baron Cohen yine gündem oldu)
Ünlü İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen yine adından söz ettirecek bir olaya imza attı. ABD'de aşırı sağcıların toplantısına katılan Cohen, şarkıcı kılığına girip sahneye çıktı ve sözleri hayli incitici, hayli ırkçı şarkılar söyleyerek aşırı sağcı topluluğun keyfini yerine getirdi. Şarkıcı olmadığı anlaşılınca da sahneden inmek zorunda kaldı.
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NTV 30.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:43
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