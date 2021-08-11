Şarkıcı Irmak Arıcı’nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Arıcı’nın kendisine tükürdüğünü ve kolunu sıktığını ifade eden kişi şikayetçi olurken, Arıcı’nın sürücüye tükürdüğü anlar kameraya yansıdı.

11.08.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 15:53

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