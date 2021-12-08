Seda Öğretir’den yeni çocuk kitabı

NTV’den çalışma arkadaşımız Seda Öğretir çocuk kitapları yazmaya devam ediyor. ‘Kefi’nin Maceraları’nın ardından Seda Öğretir okurlarını yeni bir karakterle, ‘Alya’ ile tanıştırdı. İşte Alya’nın ilk macerası ‘‘Gizemli duvar-Alya’nın dünyası’’... (Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera:Ahmet Uçar)
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