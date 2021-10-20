Seda Sayan'dan itiraf: Anneme laf söylediği için boşandım

Star TV'de ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın bugünkü bölümüne, Seda Sayan'ın itirafı damga vurdu. Sayan, ilk defa eşiyle annesine laf söylediği için boşandığını açıkladı ve kimsenin annesine laf söyleyemeyeceğini belirtti.

Haberler 20.10.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 15:29

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