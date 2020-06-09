Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölüm fragmanına Funda Arar'ın Senden Öğrendim şarkısı damga vurdu. Sefirin Kızı yeni bölümüyle 15 haziran pazartesi Star'da.
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09.06.2020 - 06:48| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 07:39
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