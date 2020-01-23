Sefirin Kızı'nda 'Küsmeye mola verme' sahnesi

Başrollerinde Engin Akyürek (Sancar) ve Neslihan Atagül'ün (Nare) rol aldığı Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nın 5. bölümüne Melek'in (Beren Gençalp) babasına 'Küsmeye mola' verdiği sahne damga vurdu. Sefirin Kızı 6. yeni bölümüyle 27 Ocak Pazartesi 20.00’de Star TV'de

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER