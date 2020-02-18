“Şikayet etmeyi hayatımızdan çıkarmak tamamen iradeyle ilgili” (İyi Hikayeler 7 Şubat 2020)
İyi Hikayelerde bu hafta yardımlaşma ruhunu taşıyan Kapalıçarşının bilinmeyen hikayeleri NEF ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren İyi Hikayelerinizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu bölümde şikayet orucunu anlattı. Timur, “Kötü şeyler biraz daha insanı hızlı çevreliyor. Aslında uygulaması’da çok kolay. Şikayet etmemek bir karar. Tamamen bir irade işi. Yine geçmişten örnek vereceğim. ‘Şikayet Orucu’ diye. İnsan hayatında bazen böyle şeyler yapabilir. Ben bu hafta hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğim diyebilir. Kendindeki dönüşiüme çok net şahit olur. Çevreside şahit olur. Huzur öyle bir şey zaten. Sevdiğinin işte yaradanın huzurundaysan huzurlusun ya da huzurluysan huzurdasın. İnsanın gerçekten kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden bir tanesi melankoli ve şikayet. Biz geçmiş programlarda da gördük ne zor durumda olan insanlar başkalarına kendiklerini nasıl adayabiliyor. Mevlananın çok güzel bir sözü var ya “Sanma ki dert sende var sende ki derdi nimet sayanda var. Zihnimizdeki şikayeti atmak bir kararlılık. “ dedi.
NTV 18.02.2020 - 16:44| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 16:51
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