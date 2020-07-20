Star’ın yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’nın ilk tanıtımı yayınlandı

‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyunculardan oluşan kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merakla beklenen dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

20.07.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 21:14

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