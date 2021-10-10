Star'ın yeni dizisi Sana Söz yakında başlıyor

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi Sana Söz’ün nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Sana Söz, nefes kesen hikayesi ile yakında Star’da.

Haberler 10.10.2021 - 11:15 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 11:18

YAŞAM HABERLERİ