Survivor heyecanı Galataport'ta

Survivor yarışmasında finale kalan isimler belli oldu. Yarışmanın nefes nefese geçen yarı finali Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu akşamki final heyecanı da yine Galataport'ta. Yıllardır yaya trafiğine kapalı olan alandan İstanbul manzarasını ilk kez gören Survivor yarışmacıları duygularını paylaştı. Yapımcı Acun Ilıcalı da NTV'ye konuştu.

NTV 25.06.2021 - 05:04 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 05:13

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