Türk kahvesinden vazgeçilemiyor (En çok Marmara Bölgesi tüketiyor)
Geride bıraktığımız gün Türk Kahvesi Günü'ydü. Türkiye’de kahve içen her 100 kişiden 77’sinin ilk tercihi Türk kahvesi. Araştirmaya göre Türk kahvesi en çok ''karşılıklı sohbet'' için içiliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
NTV Haber 06.12.2019 - 09:57| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 10:10
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