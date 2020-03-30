Ünlü çift evlerini atölyeye çevirdi (Erdil-Begüm Kütük Yaşaroğlu çifti maske üretiyor)
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu eşi Begüm Kütük, evlerini küçük bir atölyeye çevirdi. 3D yazıcıyla sağlık çalışanlarına siperlikli maske üretimine başladılar. Üretilen maskeler, internetteki gönüllü oluşum aracılığıyla sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.
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NTV 30.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 17:53
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