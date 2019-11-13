Will Smith ve oğlundan Matrix videosu

Ünlü oyuncu Will Smith, şimdi 27 yaşında olan oğlu Trey ile yıllar önce Matrix’ten ilham alarak çektiği amatör filmi Instagram hesabından paylaştı. Oğlu Trey’in doğum günü için her yıl The Treytrix adını verdikleri amatör filmin bir bölümünü çektiklerini belirten Smith’in aksiyon sahneleri ve amatör görsel efektler içeren Matrix filmi büyük beğeni topladı. Trey Smith paylaşıma, “Bunlar aileyle zaman geçirmenin kesinlikle en harika yoluydu” diye yanıt verdi. Filmde Smith, Trey Smith’i öldürmek isteyen kötü adamı, Trey Smith ise ailesini savunmak zorunda olan kahramanı canlandırıyor. 1999’da Matrix filmi için Neo rolünü reddettiği öğrenilen Will Smith, bir YouTuber tarafından paylaşılan ve Keanu Reeves yerine Smith’i izleseydik neler olabileceğini gösteren bir videoyu da kendi Instagram hesabından paylaşmıştı.
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