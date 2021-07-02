Yeşilçam bir çınarını daha kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıran Kartal Tibet, ardında onu seven milyonların yanı sıra oyuncu, yönetmen ve senarist olarak imza attığı 200'e yakın ölümsüz eser bıraktı.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.07.2021 - 15:48| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 15:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.