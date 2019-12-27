Yılbaşı hindisi hazırlamanın püf noktaları (İşte tarif ve malzemeler...)
Hindi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında. Yeniyıla sayılı günler kala satışlar da arttı. Hindinin lezzetli olması için pişirirken nasıl bir yol izlemek gerekiyor. NTV ekibi, bu soruyu işin uzmanına sordu. İşte yanıtı... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Cahit Kazan/Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)
27.12.2019 - 11:38| Son Güncelleme : 27.12.2019 - 11:40
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