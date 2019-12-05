ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri başladı (4-5 Aralık 2019)
Türkiye'nin en iyi markalarının katılacağı ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri Volkswagen Arena'da Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda 4-5 Aralık’ta gerçekleşecek. Her yıl on binlerce ziyaretçinin katıldığı etkinlik, 200’ün üzerinde markayla alışveriş ve leziz tatlarla renklenecek. Özel indirimlerinde yeraldığı yılbaşı alışveriş günleri, 5 Aralık akşamı saat 8'e kadar devam edecek. (Haber: Ilgaz Gürsoy Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
05.12.2019 - 09:42| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 09:47
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